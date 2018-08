Partij van nationalist Al-Sadr blijft na hertelling winnaar Iraakse verkiezingen

Het Hooggerechtshof had daartoe opdracht gegeven na vermoedens van fraude. De sjiitische leider komt uit op 54 zetels bij de eerste verkiezingen sinds de overwinning op terreurgroep IS.

De hertelling resulteerde niet in grote verschuivingen. Enkel de Al-Fatah-coalitie, een groepering van gewezen anti-jihadistische strijders die aanleunt bij Iran, won één extra zetel, ten koste van een lokale lijst in Bagdad. De coalitie komt op de tweede plaats met 48 in plaats van 47 zetels, zegt de kiescommissie, die bestaat uit negen rechters, in een persbericht.

Er is nog altijd geen nieuwe regering gevormd in Irak. Al-Sadr zelf kan geen regeringsleider worden omdat hij niet zelf aantrad bij de verkiezingen. Hij kondigde al aan dat een regering van experts de welig tierende corruptie in Irak moet aanpakken.