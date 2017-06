Partij van Macron verdringt klassieke partijen en stevent af op absolute meerderheid

Na de Franse presidentsverkiezingen had iedereen voorspeld dat Macron politiek lastige tijden tegemoet ging, want een meerderheid in het parlement zou voor zijn partij zo goed als onmogelijk zijn. Maar kijk: liefst 32,32 procent van de stemmen gingen in de eerste ronde parlementsverkiezingen naar Le République en Marche (LREM) - de partij annex politieke beweging van Macron - en het geallieerde Modem. Macron stevent niet alleen af op een absolute meerderheid, maar herschikt in een beweging de machtsverhoudingen in het parlement.

Voor de PS is het verlies het zwaarst: de eens zo grote partij wordt met een historisch lage score van 7,44 procent gedecimeerd tot een bijrol in het parlement. De conservatieve Les Républicains (LR) blijven steken op 21,56 procent, waardoor de partij zowat de helft van haar zitjes in het parlement kwijtspeelt. De uiterst linkse formatie La France insoumise behaalde 11,02 procent, terwijl het extreemrechtste Front National afklokt op 13,20 procent.

Absolute meerderheid in handbereik, geen 'Macron-Mania'

De resultaten uit de eerste ronde geven Macron en zijn LREM uitzicht op een absolute meerdherheid in de Assemblée nationale.Omdat het Franse kiessysteem de winaars extra zetels toekent, haalt de partij mogelijk 400 van de 577 zetels binnen. De duidelijke overwinningscijfers vertalen zich volgens de Franse kranten dan weer niet in 'Macron-Mania', want nooit eerder daagden zo weinig kiezers op: iets meer dan de helft van de kiesgerechtigde Fransen bleef thuis.

In de kiesdistricten waar een kandidaat meer dan de helft van de stemmen haalde, en minstens een kwart van de stemgerechtigen naar de stembus ging, zitten de verkiezingen erop. Voor de andere districten volgt zondag een tweede ronde, met alle kandidaten die minstens 12,5 procent haalden. In de tweede ronde is geen absolute meerderheid nodig, de kandidaat met de meeste stemmen wordt tot winnaar uitgeroepen.