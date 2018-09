Parlementsverkiezingen Zweden: Sociaaldemocraten winnen, maar patstelling dreigt

Na telling van zo goed als alle kiesdistricten zondagavond liggen de sociaaldemocraten op kop met 28,3 procent van de stemmen. De rechts-populistische Zweden-Democraten zijn met 17,6 procent van de stemmen de op twee na grootste kracht geworden.

Exit-polls van tv-zender SVT plaatsten de rechts-populisten eerder nog op de tweede plaats. Maar de liberaal-conservatieve Gematigde Uniepartij stak hen met 19,8 procent van de stemmen nog voorbij.

Wie Zweden zal regeren, blijft nog onduidelijk. De traditionele blokken behaalden evenveel stemmen: de sociaaldemocraten, groenen en de socialistische Linkse Partij hebben 143 zetels. De liberaal-conservatieve vierpartijenalliantie, onder leiding van de Gematigde Uniepartij, behaalde er net evenveel.

De Zweden-Democraten, die kritisch staan tegenover het immigratiebeleid, roepen zichzelf, ondanks de derde plaats, uit tot de grote winnaar van de verkiezingen. 'Ik weet wie deze verkiezingen gewonnen hebben, het zijn de Zweden-Democraten', zei lijsttrekker Jimmie Åkesson zondagavond aan zijn aanhangers. Volgens hem heeft zijn partij haar positie versterkt, meer zetels in het parlement gewonnen en zal ze de komende maanden en jaren niet meer te negeren zijn.

De Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini feliciteerde al zijn geestgenoten van de Zweden-Democraten. 'Zweden, geboorteplaats van het mulitculturalisme en links model, heeft eindelijk gekozen voor verandering na jaren van ongecontroleerde immigratie', zei hij.

Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 heeft rechts zijn stempel gedrukt op bijna alle verkiezingen in Europa. Opnieuw worden vooral de sociaaldemocraten afgestraft, net zoals een jaar geleden in Duitsland en zoals in Italië en Oostenrijk. In slechts zes van de 28 EU-staten leiden klassieke centrumlinkse partijen de regering: in Roemenië, Portugal, Slovakije, Malta, Spanje en tot nu in Zweden.