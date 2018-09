Parlementsverkiezingen Zweden: Sociaaldemocraten op kop, sterke score rechts-populisten

De partij van premier Stefan Löfven werd zondag opnieuw de sterkste kracht, maar het rood-groene kamp komt volgens een eerste prognose na de sluiting van de stembureaus niet op een stabiele regeringsmeerderheid uit.

De Zweedse Democraten, die kritisch staan tegenover immigratie, halen volgens de prognose het beste resultaat uit hun geschiedenis en worden de tweede partij. Daarmee zet de ruk naar rechts zich ook in Zweden door.

Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 heeft rechts zijn stempel gedrukt op bijna alle verkiezingen in Europa. Opnieuw worden vooral de sociaaldemocraten afgestraft, net zoals een jaar geleden in Duitsland en zoals in Italië en Oostenrijk. In slechts zes van de 28 EU-staten leiden klassieke centrumlinkse partijen de regering: in Roemenië, Portugal, Slovakije, Malta, Spanje en tot nu in Zweden. Nu moet de partij ook daar zware verliezen incasseren.

Volgens de prognose van de tv-zender SVT kregen de sociaaldemocraten 26,2 procent van de stemmen, het slechtste resultaat in ruim honderd jaar. Het rood-groene blok zou op 39,4 procent uitkomen. Het tweede kamp, van liberalen en conservatieven, haalt 39,6 procent. De rechts-populistische Zweedse Democraten halen volgens de prognose een score van 19,2 procent.