Parlementsverkiezingen Frankrijk: Lage opkomst, Macron op weg naar overwinning

Voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk heeft zondag tegen 17 uur 40,75 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat maakte het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. Dat is duidelijk minder dan in 2012, toen de participatiegraad op 48,31 procent lag. De beweging van de nieuwe president Emmanuel Macron is volgens de laatste peilingen op weg naar een overwinning, met 30 procent van de stemmen, aldus het Franse persagentschap AFP.

Volgens de recentste peilingen lijkt de nieuwe president Emmanuel Macron op weg naar een grote meerderheid na de tweede ronde op 18 juni, nodig om de beloofde hervormingen te realiseren.

"La République en marche!" van Macron zou dertig procent van de stemmen behalen, voor de rechtse partij Les Républicains (20 procent) en het extreemrechtse Front national (18 procent). De partij van Macron zou volgens prognoses na de tweede ronde bijna 400 parlementsleden kunnen tellen, heel wat meer dan de 289 zetels die nodig zijn voor de absolute meerderheid.

De stembureaus gingen zondagochtend open om 8 uur. In het merendeel van de gemeenten sluiten die de deuren om 18 uur, in de grote steden om 20 uur. Vanaf dan komen ook de eerste officiële resultaten.

Kiessysteem

De Fransen kozen vandaag per kiesdistrict één volksvertegenwoordiger voor l'Assemblée nationale, het Franse lagerhuis. Wie de absolute meerderheid haalt, mét een kwart van de ingeschreven kiezers, wint het pleit na één ronde.

Elders is de tweede ronde een week later nodig, waar de kandidaat met de meeste stemmen wint. Enkel wie 12,5 procent haalt in eerste zit mag naar de tweede ronde.

Tussen beide rondes worden vaak deals gesloten waarbij kandidaten zich terugtrekken ten voordele van anderen.

Verkiezingsmoeheid