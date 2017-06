Parlementsverkiezingen Frankrijk: absolute meerderheid voor coalitie Macron

La République en Marche, de partij van Macron, en haar bondgenoot MoDem, de centrumbeweging van minister van Justitie François Bayrou, hebben samen 350 van de 577 zetels binnengehaald in de Nationale Assemblée. Dat blijkt uit de definitieve resultaten die zijn vrijgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken, na de tweede ronde van de parlementsverkieziningen zondag. De twee partijen halen dus ruimschoots de absolute meerderheid van 289 zetels.

Les Républicains/UDI wonnen 113 zetels, de socialisten amper 29 zetels, La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon 17 zetels en Front National 8 zetels.

Na de afgang van zijn partij - bij de verkiezingen in 2012 behaalde zij nog een meerderheid - neemt eerste secretaris van de PS Jean Christophe Cambadélis ontslag. "Links moet een nieuwe cyclus beginnen", zei de politicus.

Historisch lage opkomst

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt ook de historisch lage opkomst voor de verkiezing: slechts 43,36 procent van de kiesgerechtigden bracht zijn stem uit. In 2012 was dat 46,42 procent en in 2007 49,58 procent.

Een week geleden had op hetzelfde uur 40,75 procent de weg naar het stemlokaal gevonden. Aan het einde van de dag bedroeg de participatiegraad ongeveer 48,7 procent. Dat is een laagterecord sinds de stichting van de Vijfde Republiek in 1958.

Verwacht wordt dat de partij van de pas verkozen president Emmanuel Macron een torenhoge overwinning boekt, al blijft de vraag of hij een absolute meerderheid zal halen.