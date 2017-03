Parlement zal over doodstraf debatteren na referendum, zegt Erdogan

Een tekst over de herinvoering van de doodstraf in Turkije zal naar het parlement gestuurd worden meteen nadat 'ja' gestemd is in het komende referendum. Dit heeft president Recep Tayyip Erdogan zaterdag op een campagnemeeting aangekondigd volgens het staatspersbureau Anadolu.