Parlement in Gambia roept noodtoestand uit: president Jammeh blijft aan de macht

Daarmee kan de huidige president Yahya Jammeh, die zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van december weigert te erkennen, ook drie maanden langer aan de macht blijven.

Jammeh sprak in een toespraak op televisie dinsdag over een "uitzonderlijk niveau van buitenlandse inmenging, zonder voorgaande" in het verkiezingsproces van Gambia.

Adama Barrow moet in principe donderdag de eed afleggen als nieuw president. Hij verblijft sinds enkele dagen in buurland Senegal.

Onrust

Oppositiekandidaat Barrow won begin december de verkiezingen in Gambia. Jammeh leidt het kleine, volledig door Senegal omringde land sinds 1994 met ijzeren vuist. Nadat hij in eerste instantie zijn nederlaag erkende, trok hij dat op 9 december in.

Enkele dagen later stapte Jammehs partij naar het Hooggerechtshof om de verkiezingsresultaten te annuleren vanwege onregelmatigheden bij de telling van de stemmen en de organisatie van de stembusgang.

Maar de eerste maanden zou er nog geen beslissing vallen. Veel waarnemers vrezen dat het op 19 januari tot onlusten zal komen nu duidelijk is dat Jammeh niet van plan is op te stappen.