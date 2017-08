Parket Venezuela vraagt aan gerecht om installatie grondwetgevende vergadering te annuleren

De vraag komt van twee procureurs die belast zijn met het onderzoek naar mogelijke fraude tijdens de verkiezing van zondag, en "is gebaseerd omdat er vermoedelijk misdrijven zijn gepleegd tijdens het verkiezingsproces", aldus het openbaar ministerie.

Procureur-generaal Luisa Ortega had verschillende klachten ingediend bij het Hooggerechtshof waarin ze de grondwettelijkheid van het nieuwe orgaan, dat is ontworpen door de socialistische overheid, verwerpt. Ze diende die klachten al in voor de verkiezing van zondag, toen gestemd werd over de leden van de constituante. De verkiezing werd geboycot door de oppositie, die vreest dat het gaat om een schijnvertoning die als doel heeft om meer macht te geven aan president Nicolas Maduro.

De vraag van het parket-generaal werd donderdag ingediend bij een lagere rechtbank, in een poging om niet via het Hooggerechtshof te moeten passeren, dat Maduro steunt, zo schrijft het Amerikaanse persagentschap Associated Press. De kans is zeer groot dat het verzoek zal worden verworpen, aldus AP nog.

President Maduro kondigde eerder op de dag aan dat de openingszitting van de grondwetgevende vergadering vrijdag om 11 uur zou plaatsvinden. De oppositie riep op om op hetzelfde moment op straat te komen tegen de constituante