Parket onderzoekt campagnefinanciering van Macron

Het Franse parket heeft een vooronderzoek geopend naar mogelijke onregelmatige financiering door de stad en de metropool Lyon van de kiescampagne van president Emmanuel Macron. Dat is maandag vernomen van bronnen dichtbij het onderzoek. Behalve onregelmatige financiering gaat het ook om verduistering van publieke fondsen, misbruik van sociale tegoeden en heling.

Het vooronderzoek komt er na een klacht van afgevaardigden van de centrumrechtse partij Les Républicains. Lyon zou middelen van de stad onrechtmatig ter beschikking hebben gesteld in de aanloop naar de verkiezing van Macron in mei 2017 tot president. Gérard Collomb was toen burgemeester van de op twee na grootste stad van Frankrijk. Hij was een van de eerste politieke mandatarissen die de socialistische PS verliet en zich aansloot bij En Marche!, de politieke beweging van Macron. Collomb is nu minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens de entourage van de minister gaat het om oude koeien die uit de gracht worden gehaald en is het enige doel om Macron in diskrediet te brengen. 'De klacht van Les Républicains herneemt een polemiek die de lokale oppositie al maanden probeert te voeden', luidt het.

Het onderzoek zal zich onder meer toespitsen op een receptie op 2 juni 2016 in het stadhuis van Lyon. Collomb ontving er toenmalig minister van Economie Macron, twee maanden na de lancering van En Marche! De klacht richt haar pijlen ook op Jean-Marie Girier, de voormalige kabinetschef van Collomb in de metropool van Lyon. Die speelde een actieve rol in de kiescampagne van Macron alvorens naar het ministerie van Binnenlandse Zaken te trekken.