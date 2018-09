Parket bevestigt onderzoek tegen Italiaanse minister Salvini

Het parket bracht Salvini in een brief op de hoogte van de beslissing. De leider van extreemrechts in Italië las de brief voor in een video die rechtstreeks op zijn Facebookpagina werd uitgezonden.

Op 25 augustus had een procureur in Agrigento een onderzoek geopend wegens vrijheidsberoving, machtsmisbruik en illegale arrestatie tegen de minister en zijn kabinetschef.

De procedure tegen Salvini werd aan een gerechtelijke instantie in Palermo overgemaakt die bevoegd is voor het vervolgen van leden van de uitvoerende macht. Deze instantie bevestigde de eerste twee aanklachten.

Salvini wees er in de video op dat hij verkozen was 'en de anderen niet'. 'De anderen zijn door niemand verkozen en leggen voor niemand verantwoording af', zo verwees hij naar de magistraten van het gerecht. 'Ik zal geen millimeter wijken zolang de Italianen het me vragen. En als morgen een andere boot met migranten zou aankomen, zullen ze niet aan land gaan', voegde de minister eraan toe.