Parijs: Politie schiet man neer na incident aan Notre-Dame

De politieagent was met een hamer aangevallen en heeft zijn aanvaller beschoten. Die laatste is daarbij gewond geraakt. Zo luidt het officieel. Er zijn ook berichten dat er twee explosies zouden zijn geweest en dat er een paniekgolf zou zijn geweest voor de kathedraal. Er zou in de buurt ook een geblindeerde bestelwagen zijn gezien.

Voorts zijn er berichten dat de man eerst voorbijgangers met een hamer zou hebben bedreigd en zich dan tot twee of drie politieagenten zou hebben gewend. Eén van hen zou dan twee keer hebben geschoten, de aanvaller ligt gewond op de grond. Zijn precieze toestand is niet geweten, hij zou in de borst zijn geraakt.

De autoriteiten hebben een veiligheidszone ingesteld en hebben het publiek opgeroepen uit weg te blijven uit de omgeving, die erg in trek is bij toeristen. De politie gewaagt van een "aan de gang zijnde interventie".

Of een en ander al dan niet een terroristische achtergrond heeft is nog niet geweten. Wel heeft het een antiterreurparket een onderzoek geopend. Al 2,5 jaar schrikken terreuraanslagen Frankrijk meermaals op. Bij al dat geweld zijn zowat 240 mensen om het leven gekomen. Veelal zijn de veiligheidstroepen het mikpunt van de aanslagen. Midden april is nog op de Champs Elysées een politieagent doodgeschoten.

