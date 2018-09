Paraguay verhuist ambassade in Israël na drie maanden al terug van Jeruzalem naar Tel Aviv

Paraguay besliste iets meer dan drie maanden geleden om de ambassade in Israël van hoofdstad Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, in navolging van de VS en Guatemala. Een gevoelige zet, omdat de Palestijnen Jeruzalem als hun gedeelde hoofdstad beschouwen en ook de internationale gemeenschap de status van Jeruzalem pas in vredesgesprekken tussen Israël en Palestina wil vastleggen.

Teruggedraaid

Paraguay draait die beslissing nu terug, kondigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan. 'De Paraguayaanse regering acht het noodzakelijk om de ambassade terug te verleggen naar de oorspronkelijke plaats', klinkt het.

De reden achter die beslissing is nog onduidelijk, maar Paraguay heeft met Mario Abdo Benitez sinds kort wel een nieuwe president, al is dat een partijgenoot van zijn voorganger.

Reactie

Israëlisch premier Benjamin Netanyahu reageerde meteen woedend. Hij liet de Israëlische ambassade in Paraguay meteen sluiten.

Het is niet duidelijk of Israël meteen ook alle diplomatieke betrekking met het Zuid-Amerikaanse land opschort. Volgens de woordvoerder van Netanyahu weegt de beslissing van Paraguay wel 'erg zwaar door', en zijn de betrekkingen tussen beide landen 'geschonden'.

Toen Paraguay in mei in navolging van de VS en Guatemala besliste de ambassade naar Jeruzalem te verhuizen, sprak Netanyahu nog van een 'grote dag voor Israël, een grote dag voor Paraguay en voor onze betrekkingen'.

Israël beschouwt heel Jeruzalem als hoofdstad, de Palestijnen willen Oost-Jeruzalem als hoofdstad voor een nog op te richten staat Palestina.