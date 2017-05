Panamese ex-dictator Manuel Noriega overleden

De voormalige Panamese dictator Manuel Noriega is in de nacht van maandag op dinsdag overleden. Hij werd 83. Dat heeft de Panamese staatssecretaris voor Communicatie laten weten.

Noriega lag sinds maart in het ziekenhuis met een hersentumor. Hij zat meer dan twee decennia in de cel in de Verenigde Staten en Frankrijk, op beschuldiging van drugshandel en witwaspraktijken. De jongste jaren zat Noriega achter de tralies in Panama.

Noriega zwaaide van 1983 tot 1989 de scepter over het Midden-Amerikaanse land.

Tijdens de invasie van Panama in 1990 door de Amerikaanse strijdkrachten werd hij opgepakt en in twee jaar later werd hij tot 40 jaar cel veroordeeld. Maar wegens goed gedrag werd zijn strafmaat eerst verminderd tot 30 jaar, en later tot 17 jaar cel.