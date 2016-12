Panama Papers: 'Je lekt één keer en krijgt wereldwijd impact'

Een gigantisch datalek bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca onthulde het bestaan van honderdduizenden offshoreconstructies. 200.000 bedrijven in belastingparadijzen konden gelinkt worden aan wereldleiders, toppolitici, drugstrafikanten, miljardairs, celebrity's en sportsterren. De 11,5 miljoen gelekte documenten waren via de Duitse krant Süddeutsche Zeitung in handen gekomen van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Vicedirecteur Marina Guevara Walker leidde het onderzoek met meer dan 370 journalisten in goede banen. In België werkten Knack, De Tijd, Le Soir en MO* eraan mee.

