Panama, last resort voor angstige Europeanen: 'Het is een kwestie van overleven'

Panama is vooral bekend vanwege de vele brievenbusfirma's en belastingontwijkers. Maar het is ook een toevluchtsoord voor angstige Europeanen, die bang zijn voor de toestroom aan buitenlanders, de Euro-crash of de ineenstorting van de verzorgingsstaat.