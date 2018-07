Palestijnse tiener die in de cel zat omdat ze Israëlische soldaten sloeg vrijgelaten: 'Verzet gaat voort'

Het nieuws komt van een woordvoerder van de Israëlische gevangenis waar ze werd vastgehouden.

De gevangeniswoordvoerder zei dat de jonge vrouw van zeventien jaar, Ahed Tamimi, naar een controlepunt werd gebracht aan de Westoever, waar ze woont. Ook haar moeder is vrijgelaten, die eveneens betrokken was bij de feiten.

Tamimi is een symbool geworden van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische militaire bezetting, terwijl veel Israëli's haar van provocatie beschuldigen. Haar zaak leidde tot internationale kritiek op Israël rond de behandeling van Palestijnse jongeren in Israëlisch militaire rechtbanken.

Tamimi sloeg Israëlische soldaten. Of ze dat opnieuw zou doen, liet ze in het midden. 'Ik kan niet zeggen wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik ben vrij onder probatie, ik zou dus opnieuw gearresteerd kunnen worden. Ik hoop dat Palestina in de toekomst vrij zal zijn zodat dit niet nog eens moet gebeuren.'

De tiener werd als een held onthaald in haar dorp Nabi Saleh. Ze zei dat haar tijd in de cel 'moeilijk en vernederend' is geweest, maar dat ze er toch heeft kunnen studeren voor haar examens. Tamimi is van plan om rechten te studeren aan de universiteit.