Palestijnse premier ontsnapt nipt aan explosie

De Palestijnse premier Rami hamdallah brengt een vrij uitzonderlijk bezoek aan de Gazastrook voor de inhuldiging van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Toen zijn konvooi de Gazastrook binnenreed, ging vlakbij een explosief af.

Wafa, het agentschap van de Palestijnse Palestijnse Autoriteit (PA), zegt dat Hamdallah en 'moordpoging' heeft overleefd. De PA, die door Fatah gecontroleerd wordt, acht de radicale Palestijnse beweging Hamas verantwoordelijk voor de bomaanslag. Niemand raakte ernstig gewond bij het voorval.

Fatah - dat met de PA de Westelijke Jordaanover controleert - en Hamas, de machtigste Palestijnse fractie in de Gazastrook, hadden in oktober vorig jaar nog een verzoeningsakkoord bereikt. Het doel van dat akkoord was om een uniform leiderschap in de beide Palestijnse gebieden tot stand te brengen. Maar de uitvoering van de overeenkomst verloopt sindsdien extreem moeizaam.