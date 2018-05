Palestijnen herdenken 70 jaar Nakba: 'God zal ons beschermen tegen de kogels van Israël'

Vrijdagmiddag, één uur. Het middaggebed is nauwelijks afgelopen of de betogers rollen massaal autobanden uit, richting Israëlische grens, 300 meter verderop. Het is het startschot van de derde vrijdagdemonstratie in het kader van de Marsen van de Terugkeer in Gaza. Dat het om een volksprotest gaat, lijkt onmiskenbaar. Aan weerskanten van de horde jonge mannen rennen niet alleen moeders en kinderen, maar ook oude vrouwtjes, elk een autoband voortrollend, hun grijze haar wapperend vanonder hun scheefzakkende hoofddoeken. Vijftienduizend demonstranten zijn vandaag samengestroomd, verdeeld over vijf verschillende plaatsen aan de grens tussen de Gazastrook en Israël, waar van 30 maart tot 15 mei elke vrijdag wordt betoogd voor de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woongebied. Op 15 mei is de herdenking van de Nakba, de catastrofe. In 1948 sloegen honderdduizenden Palestijnen op de vlucht nadat de Britten het mandaatgebied Palestina hadden verlaten en de Joodse leiders de staat Israël uitriepen. Op 14 mei viert Israël zijn 70e verjaardag.

...