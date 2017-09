Palestijn doodt drie Israëli's op Westelijke Jordaanoever

In een persbericht spreekt de politie van een 'terrorist' die aan de ingang van de kolonie Har Adar op de ordediensten heeft geschoten. 'Drie Israëli's zijn gedood, een andere is gewond in de aanval', klinkt het. De aanvaller is dan weer 'geneutraliseerd door de veiligheidsdiensten'.

Sinds het begin van een golf van geweld ongeveer twee jaar geleden zijn bij gelijkaardige aanvallen meer dan 40 Israëli's en ongeveer 300 Palestijnen omgekomen. De Palestijnen kwamen vooral om het leven bij hun eigen aanvallen.