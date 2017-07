Palestijn die inreed op politieagenten doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

De aanval vond plaats aan de ingang van het dorp Beit Einoun, in de buurt van Hebron, aldus het leger, dat toevoegt dat de Palestijnse dader werd doodschoten. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid bevestigt het overlijden.

Sinds vrijdag is de spanning te snijden in de regio, nadat twee politieagenten gedood werden op de Tempelberg. De drie daders, Arabische Israëliërs, werden doodgeschoten. Na de aanslag werden de veiligheidsmaatregelen voor moslims op de Tempelberg versterkt, wat geleid heeft tot hevige protesten en rellen. In de nacht van maandag op dinsdag raakten daarbij vijftig Palestijnen gewond.

In Israël en de Palestijnse gebieden worden sinds oktober 2015 regelmatig aanvallen uitgevoerd, die geleid hebben tot de dood van 283 Palestijnen, 44 Israëliërs, twee Amerikanen, twee Jordaniërs, een Eritreeër, een Soedanees en een Brit, zo berekende AFP.

Volgens de Israëlische autoriteiten werden de meeste Palestijnen gedood nadat ze aanvallen uitvoerden met messen, vuurwapens of auto's, terwijl anderen stierven tijdens Israëlische luchtaanvallen of tijdens anti-Israëlische manifestaties.