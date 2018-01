Pakistan ontbiedt Amerikaanse ambassadeur na tweet president Trump

Ambassadeur David Hale was maandagavond ontboden op het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder van de ambassade is de diplomaat erheen getrokken en heeft hij er 'ambtenaren ontmoet. Wij hebben niets te zeggen over de inhoud van de ontmoeting'.

Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde geen vragen beantwoorden. 'De VS hebben Pakistan stomweg in de laatste vijftien jaar meer dan 33 miljard dollar aan hulp gegeven. Zij hebben ons niets teruggegeven behalve leugens en dubbelzinnigheid, onze leiders voor dwazen houdend. Zij bieden onderdak aan terroristen op wie wij in Afghanistan jacht maken, met weinig hulp. Gedaan daarmee', twitterde Donald Trump eerder.

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Khoerram Dastgir-Khan repliceerde snel door te zeggen de VS te hebben geholpen om terreurorganisatie al-Qaida te 'decimeren', om in ruil 'scheldpartijen en wantrouwen' te krijgen.

Sinds de Koude Oorlog is Islamabad een bondgenoot van Washington. Pakistan ontkent reeds lang de Amerikaanse beschuldigingen en verwijt de VS op zijn beurt voorbij te gaan aan het feit dat duizenden Pakistanen zijn omgekomen in de strijd tegen de terreur.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!