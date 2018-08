Pakistan claimt overwinning na afblazen cartoonwedstrijd Wilders

Wilders besliste donderdagavond om de wedstrijd af te blazen, naar eigen zeggen om 'het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden'.

Enkele uren na die beslissing liet de Pakistaanse minister van Informatie, Fawad Chaudhry, weten dat dit een 'grote prestatie' is van de Pakistaanse regering en het volk. 'Lang leve Pakistan', tweette de minister.

Gekwetst

Eerder had de pas verkozen premier Imran Khan, in een videoboodschap, gezegd dat de cartoonwedstrijd de gevoelens van moslims over de hele wereld kwetst.

Hij riep alle moslimslanden op om via de Verenigde Naties aan de westerse wereld duidelijk te maken hoe moslims zich voelen wanneer de 'Heilige Profeet' herhaaldelijk onrespectvol wordt behandeld, meldt de Pakistaanse krant Dawn.

Protestmars

Een protestmars van Lahore naar Islamabad, georganiseerd door de extreem-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan, werd kort na de aankondiging van Wilders stopgezet. Enkele duizenden betogers stonden op het punt de hoofdstad te bereiken.

De partij wilde uit woede over Wilders' plannen onder andere dat Pakistan de diplomatieke banden met Nederland zou verbreken.