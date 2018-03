Oxfam opnieuw in opspraak voor seksueel wangedrag hulpverlener

Raphael Mutiku, die na de aarbeving voor Oxfam instond voor de installatie van watervoorziening in Haïti, kreeg in juni 2010 een laatste geschreven verwittiging wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag. Dat blijkt uit een intern rapport van de hulporganisatie dat The Times kon inkijken

Zes maanden later vernam de ngo dat de veertiger jonge vrouwen zou betalen voor seks in zijn woning.

Oxfam bevestigde volgens de krant The Guardian dat Roland Van Hauwermeiren de beslissing nam de ingenieur niet te ontslaan.

The Timesonthuldebegin februari dat werknemers van Oxfam in 2010 seksorgieën met prostituees hebben opgezet in Haïti, dat toen getroffen was door een zware aardbeving

De Belg Van Hauwermeiren nam in 2011 ontslag nadat een intern onderzoek aan het licht had gebracht dat ook hij zich seksueel misdragen had in Haïti. Mituki werd na ditzelfde onderzoek in 2011 ontslagen.

"De beslissing om Raphael Mutiku in 2010 niet te ontslaan, was verkeerd", zo werd een woordvoerder van Oxfam door The Guardian geciteerd.

"We betreuren ten zeerste wat gebeurd is en vanaf 2011 hebben we strengere maatregelen ingevoerd om seksuele intimidatie en seksueel misbruik te voorkomen en uit te bannen."

