Oxfam betwist dat prostituees met geld van ngo betaald werden

'Er is geen enkel element dat daarop wijst', reageert Stefaan Declercq, secretraris-generaal van Oxfam Solidariteit België. Hij veroordeelt wel de feiten, die hij bestemptelt als 'onverdedigbaar wangedrag dat ingaat tegen de waarden van Oxfam'.

De Britse krant The Times onthulde vrijdag dat werknemers van Oxfam in 2010 seksorgieën met prostituees hebben opgezet in Haïti, dat toen getroffen was door een zware aardbeving. Declercq bevestigt vrijdagnamiddag dat zes personeelsleden van Oxfam inderdaad gebruik gemaakt van een lokale prostituees. Geen enkele van de betrokken maakt intussen nog deel uit van Oxfam. Ze werden ontslagen of zijn zelf opgestapt. Wel wordt betwist dat de prostituees met geld van de ngo betaald werden, zoals The Times had geschreven.

'Op basis van een audit is er geen enkel element dat daarop wijst', zo klinkt. De seksfeestjes zouden volgens hem met privémiddelen zijn betaald. Daarnaast wordt benadrukt dat de Belgische betrokkene die in het artikel van The Times genoemd wordt, Roland van Hauwermeiren, destijds landelijk directeur was van Oxfam Haïti. 'Hij had niets met de Belgische tak van Oxfam te maken, maar ik wil mij daar ook niet achter verschuilen', aldus Declercq.

De topman van Oxfam België bevestigt wel 'geschokt' te zijn door de informatie die naar buiten is gebracht. Hij vreest dat de gevolgen voor het imago van Oxfam 'dramatisch' kunnen zijn. 'Er hebben vandaag al een tiental verontwaardigde mensen gemaild en getelefoneerd om mee te delen dat ze mogelijk geen donaties meer zullen geven.'

Voorts wijst Oxfam er nog op dat er een pakket maatregelen is genomen om misbruiken te voorkomen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op transparantie, preventie en aandacht van de slachtoffers van wangedrag. De organisatie hanteert ook een gedragscode en beschikt over een meldpunt waar iedereen gebruik van kan maken, klinkt het nog. 'We hebben een immens humanitair werk verricht in Haïti', zegt Declercq tot slot. 'Ik hoop dat dit hierdoor niet vergeten wordt.'