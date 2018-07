Overwinning voor May: regering neemt 'collectief standpunt' in over relatie met EU

In het 'collectieve standpunt' dat nu wordt ingenomen, stelt de Britse regering een vrijhandelszone voor tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Voor industriële goederen en landbouwproducten zouden daarbij gemeenschappelijke regels worden aangehouden. Zo wordt vermeden dat de grensoverschrijdende handel stilvalt.

Voor de belangrijke dienstensector in het Verenigd Koninkrijk zou zo'n systeem dan weer niet gelden, en ook het vrij verkeer van arbeid wordt beperkt.

In een filmpje dat de regering vrijdagavond publiceerde, zijn 'twaalf sleutelprincipes' van het nieuwe brexit-plan opgesomd. Daarbij onder meer het 'herstellen van de controle over de grenzen', een uitstap uit het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid van de EU en geen jurisdictie meer voor het EU-Hof in het Verenigd Koninkrijk.

Een 'harde grens' tussen Ierland en Noord-Ierland, of tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, ziet de regering May niet zitten.

Het akkoord is een overwinning voor Theresa May, wier regering verdeeld was over de brexit-onderhandelingen met de EU.