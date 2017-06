Overheidssites in Ohio gehackt met IS-propaganda

Dat melden Amerikaanse media.

Wie zondag de websites bezocht, kreeg een Arabisch symbool te zien met daaronder de boodschap dat 'president Donald Trump samen met heel zijn bevolking verantwoordelijk zal worden gehouden voor elke druppel bloed die in moslimlanden vloeit.' De boodschap eindigt met 'Ik hou van de Islamitische Staat' en is ondertekend met 'Team System DZ'. Dit alles in witte letters op een zwarte achtergrond, in de gekende IS-stijl. Tegelijkertijd klonk een oproep tot gebed.

Een van de gehackte websites is die van de gouverneur van Ohio, op dit moment ex-presidentskandidaat John Kasich. De websites werden offline gehaald en zijn intussen weer online.