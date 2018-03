Overgangsperiode van meer dan anderhalf jaar na brexit

Op 30 maart 2019 stappen de Britten uit de EU, maar de twee partijen hebben vandaag een overeenkomst gesloten voor een overgangsperiode tot december 2020. Tijdens die overgangsperiode zal Groot-Brittannië blijven genieten van toegang tot de Europese eenheidsmarkt. Het land moet dan wel alle Europese regels blijven respecteren en zijn financiële bijdrages blijven betalen. De Britten hebben dan ook geen inspraak meer in de Europese besluitvorming.

De door Londen gevraagde overgangsperiode is bijzonder belangrijk om zekerheid te bieden voor bedrijven en burgers. Zo is afgesproken dat Europese burgers die tijdens de overgangsperiode het Kanaal oversteken van dezelfde rechten en garanties zullen genieten als de Europese burgers die voor de brexit aankomen.

Het akkoord maakt deel uit van het terugtrekkingsverdrag dat een geordend Brits vertrek moet verzekeren. 'Een beslissende etappe', noemde Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU, het akkoord.

Barnier beklemtoonde wel dat er nog veel werk op de plank ligt. Zo is nog steeds niet uitgeklaard hoe de herinvoering van grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland vermeden kan worden wanneer Groot-Brittannië de douaneunie verlaat. 'Er is over niets een akkoord zolang er geen akkoord over alles is', besloot de Fransman.