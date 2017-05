Over seks en de islam: 'Decennia geleden werden net moslims gezien als té losbandig'

Auteur en filosoof Michiel Leezenberg houdt vast aan een eigen, geschiedkundige positie in 'het islamdebat'. 'Even plat gezegd: de gemiddelde moslim kent hooguit dertig Koranverzen zonder per se te weten wat die precies betekenen.'