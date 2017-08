Over de 'deep story' van rechts Duitsland

Onvrede over de situatie waarin mensen zich bevinden, is de belangrijkste drijfveer om voor rechts-populistische partijen te stemmen. Maar de eigenlijke socio-economische situatie van de kiezer is daarbij zeker niet de enige beslissende factor. Wat de rechtse kiezers in grotere mate gemeen hebben, is dat ze zich door de maatschappij tekort gedaan voelen en bang zijn om steeds meer de controle over hun eigen leven te verliezen.

...