Oudste zoon van Trump moet woensdag voor Senaatscommissie verschijnen

Donald Trump Jr. en Paul Manafort moeten volgende week woensdag voor de commissie verschijnen om 10.00 uur (14.00 uur GMT). Ze zullen er uitleg moeten geven over een omstreden ontmoeting met een Russische advocate in juni 2016, waarbij getracht werd om potentieel compromitterende informatie te bekomen over presidentskandidate Hillary Clinton.

In de VS lopen verschillende onderzoeken, van de FBI en het Congres, naar de vermeende inmenging van Rusland bij de afgelopen presidentscampagne. Daarbij wordt ook uitgezocht of Trumps campagneteam hulp kreeg van Rusland.