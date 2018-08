Ouders Melania Trump krijgen Amerikaanse nationaliteit, ondanks kritiek op 'kettingmigratie'

De schoonouders van de Amerikaanse president Trump, Viktor en Amalija Knavs, legden een verklaring af in New York. Sinds februari hadden de twee zeventigers al een permanente verblijfsvergunning voor de VS.

Viktor is een vroegere autoverkoper en zijn vrouw werkte in een textielfabriek, maar beiden zijn intussen gepensioneerd. De meeste van hun tijd verbleven ze in de VS, bij hun dochter Melania en kleinzoon Barron.

De naturalisatie van zijn schoonouders ligt politiek gevoelig, want Trump toonde zich tot nu toe onwrikbaar in migratiekwesties. Hij hekelde in het verleden al de zogenaamde 'kettingmigratie', waarbij migranten de VS binnenkomen doordat ze er al een familielid hebben.

Sinds zijn verkiezing twitterde Trump zeker tien keer dat zulke immigratie afgeschaft moest worden door het Amerikaanse congres. 'Kettingmigratie moet nu stoppen!', schreef hij bijvoorbeeld in november 2017. 'Sommige mensen komen binnen en nemen hun hele familie mee, die werkelijk slecht kunnen zijn. NIET ACCEPTABEL!'