Oud-president Lula zegt dat zijn partij andere presidentskandidaat mag kiezen

'Ik wil dat jullie zich volledig vrij voelen om gelijk welke beslissing te nemen, want 2018 is een heel belangrijk jaar voor de PT, voor links, voor de democratie', schreef Lula in een brief die werd voorgelezen door partijvoorzitster Gleisi Hoffmann.

'Het volk wil dat Lula vrij komt, dat hij president wordt', zei Hoffmann. 'Er is geen plan-B, want Lula is onschuldig.'

Ze voegde eraan toe dat de kandidatuur van de tweevoudige president goedgekeurd zal worden tijdens de volgende partijconventie, en op 15 augustus zal neergelegd worden bij de electorale rechtbank.

De partij heeft inderdaad geen plan-B, want geen enkele andere partijtopper heeft het charisma of de ervaring van Lula. In de laatste peiling krijgt hij nog altijd 31 procent van de bevolking achter zich. Hij scoort daarmee het best.

Sinds begin deze maand zit Lula een celstraf van 12 jaar uit, voor corruptie en het witwassen van geld.