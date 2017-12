Oud-minister krijgt 20 jaar voor dood van VN-blauwhelmen in Ivoorkust

De zeven VN-blauwhelmen kwamen om bij een hinderlaag in het zuidwesten van het land. Ze hadden allemaal de Nigerese nationaliteit. Bij die aanval kwamen nog elf burgers om het leven.

Oulaye was op dat moment minister van Ambtenarenzaken. Volgens het hof heeft hij de rebellie in het westen van het land gefinancierd. 'De medeplichtige is soms nog gevaarlijker dan de dader', zei advocaat-generaal Mireille Kouassi.

Naast de 64-jarige Oulaye stond ook de 37-jarige Maurice Djire terecht. Hij zou een van de daders van de aanval zijn.

De oud-minister reageerde na afloop erg aangedaan. 'Dit is een veroordeling zonder bewijzen. Een politieke veroordeling' zei hij.