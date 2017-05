Oud FBI-directeur aangesteld als speciaal aanklager om Russische inmenging te onderzoeken

"Mijn beslissing betekent niet dat ik denk dat er misdaden werden gepleegd of dat een vervolging nodig is", aldus Rosenstein in het persbericht. Wel schrijft hij dat hij ervan overtuigd is dat "het algemeen belang, vanwege de unieke omstandigheden, vereist dat ik dit onderzoek onder de autoriteit van een persoon plaats die een graad van onafhankelijkheid bezit tegenover de normale commandoketen."

Donald Trump reageerde op het nieuws met de volgende verklaring: 'Een grondig onderzoek zal laten zien wat ik steeds gezegd heb, er was geen samenwerking tussen mijn campagne en enige buitenlandse mogendheid. Ik kijk uit naar een spoedige afwikkeling van deze zaak.'

Robert Mueller was van 2001 tot 2013 directeur van de FBI en is alom gerespecteerd. Op CNN werd hij de 'meeste gerespecteerde persoon binnen de politieorganisatie' genoemd. Hij neemt voor de nieuwe functie ontslag van het advocatenkantoor waar hij werkt, meldt de Washington Post, om een eventueel belangenconflict te vermijden.

Mueller werd aangesteld door Rod Rosenstein, de onderminister voor Justitie, die het onderzoek naar Russische inmenging overziet sinds Justitieminister Jeff Sessions daar afstand van moest doen, omdat hij onder ede gelogen had over zijn contact met de Russische ambassadeur Kislyak.

Volgens CNN meldde Rosenstein pas aan Trump en zijn adviseurs dat hij Mueller had aangesteld, nadat hij het decreet daartoe had ondertekend. Rosenstein bracht ook zijn directe leidinggevende Sessions pas na de ondertekening op de hoogte.

In het bevel dat Rosenstein woensdag tekende, geeft hij Mueller de macht 'alle links en/of coordinatie tussen de Russische overheid en individuen die bij de Trump-campagne hoorde' te onderzoeken. Daarbij mag hij alle documenten die hij nodig acht opvragen en mag hij iedereen, inclusief de president, voor een hoorzitting oproepen, die dan verplicht zijn te getuigen. Ook krijgt Mueller de mogelijkheid naar aanleiding van zijn onderzoek mensen federaal te vervolgen.

De resultaten van het onderzoek van Mueller worden niet op korte termijn verwacht. Het onderzoek zou zo maar jaren kunnen duren.