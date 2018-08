Oud-campagneleider van Trump in nauwe schoentjes op proces

De 69-jarige Paul Manafort wordt beschuldigd van tientallen aanklachten in verband met zijn vroegere zaken in Oekraïne, waaronder criminele samenzwering, belastingontduiking en witwassen van geld. De aanklachten zijn het resultaat van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek voert naar Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, maar houden evenwel geen verband met de Trump-campagne.

Op Manaforts proces werd maandag zijn vroegere vertrouweling Rick Gates als getuige gehoord, die de misdaden bekende. Zo vertelde hij onder meer dat hij en Manafort vijftien bankrekeningen in het buitenland hadden die ze bewust niet hadden aangegeven aan de federale overheid. Gates diende de bewuste formulieren 'op verzoek van Manafort' niet in, zegt hij. Daarnaast bekende Gates ook dat hij 'meerdere honderdduizenden dollars' heeft verduisterd van Manafort door valse onkostennota's in te brengen, die werden betaald met geld uit de niet aangegeven bankrekeningen.

De getuigenis van Gates, die overigens ook een tijdlang werkte voor de Trump-campagne, komt er nadat de 46-jarige in februari een akkoord had bereikt met Mueller over een mogelijke strafvermindering.