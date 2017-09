Orkaanellende: Amerikaanse benefietavond haalt 14 miljoen dollar op uur tijd op

Initieel was de benefietavond georganiseerd om de slachtoffers van orkaan Harvey te steunen. Maar door de ravage aangericht door orkaan Irma zullen ook de slachtoffers van deze natuurramp kunnen rekenen op een deel van de koek.

Aan de show, die een uur duurde, nam een ongeziene sterrenparade deel: Al Pacino, Robert De Niro, Leonardo Di Caprio, Justin Bieber, Julia Roberts, Justin Timberlake. Iedereen die iets of wat betekent in de Amerikaanse showbizz was op een manier betrokken bij de avond.

De Amerikaanse bevolking toonde zich alvast genereus. Tijdens de duur van de show werd al zeker 14 miljoen dollar opgehaald, maakte presentator Billy Crystal bekend.

Orkaan Harvey, die later werd afgezwakt tot een tropische storm, kostte aan meer dan 70 mensen het leven in Texas. De dodentol van de doortocht van Irma in Florida, Georgia en South-Carolina ligt al op meer dan 40.