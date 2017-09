Orkaan Maria: dode en twee vermisten in Guadeloupe

Het dodelijke slachtoffer kwam terecht onder een omvallende boom. Op beelden uit Guadeloupe waren vele afgeknakte bomen te zien. Volgens de prefectuur zitten 80.000 mensen zonder stroom.

Voor de beide Franse Caraïbische eilanden Saint-Martin en Saint-Barthélemy is opnieuw orkaanalarm afgekondigd. De mensen moeten binnen blijven. Orkaan Irma richtte twee weken geleden op deze eilanden aanzienlijke schade aan, elf mensen kwamen toen om het leven.

Extreem gevaarlijk

Maria heeft zich opnieuw in de hoogste categorie van orkanen gewerkt, zo heeft het Nationaal Orkaan Centrum (NHC) in Miami gemeld. Het NHC noemt Maria 'extreem gevaarlijk'. Er zijn windsnelheden van 250 km mogelijk.

Maria richtte eerder zware schade aan op Dominica. Het eiland heeft door orkaan Maria 'alles verloren wat het kan verliezen', zo heeft premier Roosevelt Skerrit laten weten in een communiqué.

'Wind heeft het dak weggeblazen van vrijwel iedereen met wie ik heb gepraat of op een andere manier contact mee heb gehad', zegt Skerrit. 'Mijn grootste vrees is dat wij zullen wakker worden bij nieuws over ernstige verwondingen of mogelijke sterfgevallen tengevolge van aardverschuivingen veroorzaakt door aanhoudende regen.'