Orkaan Irma, sterkste ooit opgemeten, trekt spoor van vernieling door Caraïben

De doortocht van orkaan Irma, de sterkste die ooit is opgemeten boven de Atlantische Oceaan, op het Franse deel van Sint-Maarten heeft minstens zes mensenlevens geëist. Dat heeft prefect Eric Maire van Guadeloupe gezegd. Guadeloupe is een nabijgelegen Frans overzees departement.

'Deze balans is niet definitief. We riskeren jammer genoeg nog meer ontdekkingen te doen', zo verklaarde de prefect aan journalisten.

Eerder had de Franse minister van Overzeese Gebieden Annick Girardin aangegeven dat er op het Franse eiland Saint-Barthélemy en op Sint-Maarten minstens twee doden waren gevallen als gevolg van de doortocht van Irma.

Het kleine eiland Barbuda, dat deel uitmaakt van het land Antigua en Barbuda en enkele duizenden inwoners telt, is volgens de eerste minister van het land Gaston Browne 'helemaal vernield.'

Op het eiland Puerto Rico zitten 600.000 mensen zonder stroom en 50.000 mensen zonder water. In dit territorium van de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Donald Trump de noodtoestand verklaard, net als in de Amerikaanse Maagdeneilanden en de staat Florida, waar de orkaan later aan land komt.