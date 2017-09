Live Orkaan Irma richt ravage aan in Caraïben

10:23

'Zeker acht doden op Sint-Maarten'

Irma heeft op het Nederlands-Franse eiland Sint-Maarten aan acht mensen het leven gekost. Nog eens 21 anderen zijn gewond geraakt, zo heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb tegenover radiozender France Info gezegd. De balans kan nog stijgen.

Het is nog niet duidelijk of op het Nederlandse deel van het eiland dodelijke slachtoffers zijn gevallen. 'We kunnen er nu nog geen niks zinnigs over zeggen. Je houdt je hart vast als je de schade ziet, maar we weten het nog niet', zei de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk tegenover de openbare omroep NOS.

Volgens Paul de Windt, directeur van de krant The Daily Herald op Sint-Maarten, zijn de gevolgen van het natuurgeweld 'catastrofaal. Er liggen manshoge stapels troep in de straten. We hebben geen stroom, geen elektriciteit, geen benzine. Alleen vaste telefoonlijnen werken nog. De overheid kan nauwelijks met de bevolking communiceren.'

De luchthaven is nog onbereikbaar, zei Plasterk. Er wordt alles in het werk gesteld om het vliegveld weer bereikbaar te maken, eerst voor helikopters en kleinere vliegtuigen. Het is de bedoeling dat vrijdag een eerste groot vliegtuig met extra hulpmiddelen naar Sint-Maarten kan. Ook de haven is niet bereikbaar, zei luitenant Egbert Stoel van de Nederlandse marine op de Nederlandse radio. De tropische storm Jose, die tot orkaan kan uitgroeien, zou zaterdag aankomen.

Op Binnenlandse Zaken in Parijs is een crisiscentrum opgericht. In Den Haag zal een crisiscentrum over verdere hulp beslissen.