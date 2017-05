Orbán verliest Europees krediet, ook in de eigen fractie

Woensdag werd beslist dat Hongarije onder curatele van de commissie burgerlijke vrijheden komt. Er lopen al ettelijke inbreukprocedures vanwege schending van de Europese waarden, de burgerlijke vrijheden, en de muilkorving van de pers, de ngo's, het gerecht en de universiteiten. Maar de resolutie van vandaag gaat verder: het is de eerste, noodzakelijke stap om Artikel 7 in werking te kunnen stellen. Dat artikel maakt het mogelijk het stemrecht van Hongarije in de Raad te schorsen. Het kan maar ingaan als tweederde van het parlement achter die strafmaatregel staat.

