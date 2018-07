Orban profiteert van Europese pogingen om hem in de pas te doen lopen

Al geruime tijd is de Hongaarse regering een doorn in het oog van de Europese instellingen. Omdat de regering, onder leiding van premier Viktor Orban (Fidesz) al enkele jaren de Europese wetgeving met voeten treedt, stapelen de inbreukprocedures zich op. Het Hongaarse asiel- en migratiebeleid, wetgeving die ngo's aan banden moet leggen, en ook de systematische ontmanteling van de rechtstaat maken van Hongarije niet de beste leerling van de Europese klas. Vraag is enkel of de reactie van de Europese Commissie, de zogenaamde inbreukprocedures, wel het gewenste effect hebben.

...