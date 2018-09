Optochten voor klimaat van Bangkok tot San Francisco

Na manifestaties met weinig deelnemers in Azië vonden bijeenkomsten in Europa plaats, onder meer in Parijs en Brussel, waarna de Verenigde Staten aan de beurt zouden komen met San Francisco als orgelpunt.

'De extreme klimaatgebeurtenissen bedreigen onze kinderen. De enige manier om onze toekomst te vrijwaren, is een ambitieuze actie voor het klimaat, en wel nu', zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, op Twitter.

In Frankrijk namen tienduizenden menen deel aan optochten in Parijs en andere steden. Ze waren ingegaan op een oproep op de sociale media die een 27-jarige man had gelanceerd. 'Ik wordt in december papa, ik wil dat hij een leefbare planeet heeft, een plaats waar hij kan wonen, dat hij kleinkinderen kan krijgen', legde initiatiefnemer Maxime Lelong uit.

Zevenhonderd Franse wetenschappers deden zaterdag in de Franse krant Libération een oproep tot de politieke leiders om 'tot daden over te gaan in de richting van een samenleving' zonder koolstofdioxide.

In Brussel kwamen volgens de politie 1.300 mensen bijeen aan het Europees Parlement op initiatief van Greenpeace en de Klimaatcoalitie.