Opschudding en onthullingen: 2017 in 100 unieke beelden

2017 was het jaar waarin Donald Trump, nog harder dan de orkanen Irma en Harvey, wild om zich heen sloeg. Maar het was ook het jaar van de vele onthullingen: Paradise Papers, de graaischandalen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, de Bende van Nijvel... Nu het stof enigszins is gaan liggen, blikken we terug op het voorbije jaar met de opmerkelijkste beelden.