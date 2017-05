Opschorting van Trumps inreisverbod bevestigd in rechtbank

"We hebben gewonnen", tweette Omar Jadwat, de advocaat van de verenigingen die vonden dat Trump moslims opzettelijk viseerde met zijn decreet, en zo de grondwet schond.

"Het Congres heeft de president ruime bevoegdheden gegeven om de toegang van buitenlanders te verbieden, maar die macht is niet absoluut", oordeelde rechter Roger Gregory, de voorzitter van het federale hof van beroep in Richmond. "Deze macht kan niet ongecontroleerd zijn wanneer, zoals in dit geval, de president een decreet maakt dat onherstelbare schadelijke gevolgen heeft voor mensen in het hele land", aldus de rechter in zijn arrest.

De Amerikaanse grondwet verbiedt religieuze discriminatie, en de tegenstanders van het decreet bepleitten begin mei voor de betrokken rechtbank dat Trump vijandig staat tegenover de islam.

Het controversiële decreet, en ook een herwerkte versie ervan, werd in februari en maart al geblokkeerd door de rechtbanken. Trump zag hierin het bewijs dat de Amerikaanse justitie "gepolitiseerd" is.

De tekst verbod de toegang tot het Amerikaanse grondgebied voor de burgers uit zes moslimlanden, en aan asielzoekers voor een periode van enkele maanden.