Oproer Chemnitz: gerecht onderzoekt wie aanhoudingsbevel verdachte migrant lekte

Vermoed wordt dat het aanhoudingsbevel, waarop onder meer zijn volledige naam en zijn verblijfsadres staan, door leden van de politie gelekt werd om anti-immigratiegevoelens aan te wakkeren.

De plaatsvervangende minister-president van de deelstaat Saksen, Martin Dulig, sprak van een schandaal. 'We zitten hier met een groter probleem'.

#Sachsen scheint ein größeres Problem zu haben: Nach dem Tod eines Mannes in #Chemnitz wurde ein #Haftbefehl illegal im Netz veröffentlicht. Jetzt will @MartinDulig die Strukturen in den Behörden überprüfen. https://t.co/PwKLFx7jS1 pic.twitter.com/qucIiOZagg — inforadio (@rbbinforadio) August 30, 2018

Nieuwe protesten

Intussen maakt de Duitse politie zich op voor een nieuwe protestmars tegen migranten in Chemnitz. De extreemrechtse groep Pro Chemnitz heeft via Facebook opgeroepen tot een nieuwe mars, nadat twee eerdere manifestaties van de beweging waren uitgemond in rellen en geweld tegen migranten.

Op de Facebook-pagina van Pro Chemnitz, dat 18.000 volgers heeft, wordt opgeroepen om rond 18 uur samen te komen aan een voetbalstadion in de stad. De politie van de deelstaat Saksen heeft om bijstand van de federale politie gevraagd.

De protesten in de Oost-Duitse stad ontstonden nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond werd doodgestoken door migranten. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging.

Woensdag kondigden de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) en de anti-islambeweging Pegida al aan dat ze komende zaterdag gezamenlijk willen demonstreren in Chemnitz.

Aangevallen

In een andere incident in de Duitse stad Wismar, zowat 450 kilometer ten noorden van Chemnitz, is woensdagavond opnieuw een man het slachtoffer geworden van racistische geweld.

De 20-jarige man kreeg eerst xenofobe beledigingen te horen en werd daarna door drie mannen aangevallen. Het slachtoffer werd ook met een ijzeren ketting geslagen. Hij liep daarbij een neusbreuk en verschillende verwondingen aan het gezicht en het bovenlichaam op.