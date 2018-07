Oproep voor dam tegen Chinese invasie van Belgische economie

'De controle van onze economische veiligheid moet systematischer gebeuren dan vandaag het geval is, waarbij soms eens een advies aan de Staatsveiligheid gevraagd wordt', zegt De Croo in De Tijd zaterdag.

De preventieve screening van kritische bedreigingen voor onze economie kan volgens de minister toevertrouwd worden aan een al geplande dienst die lokale besturen moet bijstaan bij bredere veiligheidsanalyses.

'Je kan deze dienst ook overnames laten onderzoeken, net als overheidsopdrachten of concessies', aldus De Croo, die benadrukt dat er nog niets concreet is.

Economen als Herman Daems, ook voorzitter van BNP Paribas Fortis, roepen onze overheid op 'minder naïef' te worden en 'serieus na te denken over de economische activiteiten die we absoluut zelf in handen willen houden'.