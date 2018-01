Oproep tot kalmte Iraanse president Rohani tevergeefs, opnieuw manifestaties

Dat hebben Iraanse media maandag gemeld. In de hoofdstad Teheran gebruikte de politie traangas en waterkanonnen om een groepje betogers uiteen te drijven. De manifestanten scandeerden in de universiteitswijk slogans tegen het regime.

Delen Kritiek geven is iets totaal anders dan geweld gebruiken. Hassan Rohani, president Iran

Ook in verschillende provinciesteden vonden kleine betogingen plaats waar openbare gebouwen, religieuze centra, banken of gebouwen van de Bassidj (de islamitische militie) werden aangevallen en soms in brand gestoken. Dat gebeurde onder andere in Kermanshah, Shahinshahr, Takestan, Zanjan en Izeh. Politiewagens moesten er eveneens aan geloven.

In Doroud vielen zondagavond opnieuw twee doden. Dat was zaterdag ook al het geval. 'Publieke gebouwen, religieuze centra en banken werden aangevallen en soms in brand gestoken. Politiemensen zijn gewond geraakt', verklaarde de prefect van de stad op de staatstelevisie. Volgens hem gingen betogers aan de haal met een brandweerwagen, die nadien van een helling werd losgelaten. 'Het voertuig reed een oudere man en een adolescent aan. Ze overleden allebei.'

In Izeh, in het zuidwesten van Iran, vielen ook twee doden. De lokale volksvertegenwoordiger Hedayatollah Khademi verklaarde volgens het nieuwsagentschap Ilna het volgende: 'Inwoners van Izeh hebben zoals elders in het land betoogd tegen de economische moeilijkheden. Helaas werden twee personen gedood en raakten anderen gewond. Ik weet niet of de schoten afkomstig waren van ordehandhavers of van manifestanten.'

De vicegouverneur van de provincie Lorestan verklaarde volgens het persagentschap Mehr dan weer dat er problemen waren in de steden Nourabad, Doroud en Khoramabad en dat er daders werden gearresteerd. Een lokale gezagsdrager meldde eveneens aan Mehr dat ook in Oroumieh tien verdachten werden opgepakt.

De manifestaties tegen de economische problemen en het beleid gingen donderdag van start in de stad Machhad en verspreidden zich nadien over het hele land. President Rohani verklaarde zondagavond dat zijn land 'ruimte' moet bieden opdat de bevolking haar 'dagelijkse bezorgdheden' kan uiten. Hij veroordeelde evenwel het geweld en de vernieling van publieke gebouwen. 'Kritiek geven is iets totaal anders dan geweld gebruiken', benadrukte hij.

De autoriteiten beperkten het gebruik van sociale netwerken, in het bijzonder de veelgebruikte berichtendiensten Telegram en Instagram, om te voorkomen dat nieuwe manifestaties zouden plaatsvinden.