Oppositie wil premier deze week voor het parlement over werkwijze Francken

Le Soir bericht dinsdag over een vertrouwelijke nota die het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) naar Theo Francken stuurde. In de nota, die dateert van 24 oktober, waarschuwt het CGVS duidelijk voor de risico's die Soedanese migranten in eigen land lopen.

Volgens Ahmed Laaouej (PS° bevestigt het artikel de leugens die Francken heeft verspreid in dit dossier. 'Francken heeft gelogen en brengt de eerste minister in een lastig parket', zegt hij. 'Hij heeft het bloed van de gefolterde mensen aan zijn handen. PS wil dat de staatssecretaris aftreedt.'

André Flahaut treedt zijn partijgenoot bij op radiozender Bel-RTL. 'Als de informatie van Le Soir klopt, vind ik, als voormalig Kamervoorzitter, dat liegen in het parlement een rode kaart verdient. De regeringsleider moet ingrijpen.'