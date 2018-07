Opnieuw zware protesten en boycot op merkproducten in Marokko

'Waarom zijn we arm?', 'We willen vrijheid!' en 'Stop de relatie tussen macht en rijkdom', roepen de demonstranten elkaar na, zondag 15 juli in het centrum van Rabat, de hoofdstad van Marokko . Meer dan tienduizend mensen zijn bijeengekomen om te protesteren - voornamelijk tegen de celstraffen die opgelegd zijn aan een vijftigtal Riffijnen.

